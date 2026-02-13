Publicación: lunes 16 de febrero de 2026

Barcelona seguirá en el calendario de la Fórmula 1

El Gran Premio de esa ciudad alternará con Bélgica.

El Circuito de Cataluña de Barcelona acogerá un Gran Premio de Fórmula 1 en 2028, 2030 y 2032 tras firmar una ampliación del contrato para alternarse con Bélgica, informó el lunes la empresa Liberty Media

La carrera se conocerá como Gran Premio de Barcelona-Cataluña a partir de esta temporada, ya que el Gran Premio de España se trasladará a un nuevo circuito urbano en Madrid. La carrera de este año está prevista para el 14 de junio.

Oscar Piastri se adueñó de la ‘Sprint Race’ de Catar

Piastri salió en la primera posición y mantuvo su lugar las 19 vueltas a pesar de la presión de Lando Norris, George Russell
Oscar Piastri se llevó la carrera sprint en la Gran Premio de Qatar por tercera ocasión
El piloto australiano sumó 9 puntos en la tabla de pilotos
Lando Norris no le dio posibilidades a Max Verstappen
La batalla entre Norris y Verstappen fue intensa, al final, el campeón del mundo terminó en la cuarta posición
Kimi Antonelli vino de atrás para rebasar a Fernando Alonso y finalizar en la sexta posición
"Barcelona es una ciudad increíble y los aficionados a la Fórmula Uno siempre nos reciben con mucha pasión, por lo que estoy encantado de que sigamos compitiendo en el Circuito de Barcelona-Cataluña durante los próximos años", declaró el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, en un comunicado.

La F1 anunció el pasado mes de enero que el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps desaparecería del calendario en 2028 y 2030 como parte de un nuevo contrato que garantiza cuatro carreras en seis años hasta 2031.

