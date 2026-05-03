Andrea Kimi Antonelli se impuso en el Gran Premio de Miami

EFE

El italiano Andrea Kimi Antonelli del equipo Mercedes, líder del campeonato, ganó el Gran Premio de Miami, el cuarto del Mundial de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida.

KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!! 👏🏆



Against the odds, what a magnificent drive from the @MercedesAMGF1 driver! 🙌#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BgrAgPVHbB — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Antonelli, de 19 años, logró su tercera victoria en la F1 -la tercera consecutiva del año- y fortaleció su liderato al ganar por delante de los dos McLaren, el del inglés Lando Norris y el del australiano Oscar Piastri, que acabaron la carrera en segunda y en tercera posición, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto de Alpine concluyó octavo, un puesto por delante del español Carlos Sainz de Williams.