Andrea Kimi Antonelli ganó en Canadá y el campeonato ya no es solo una ilusión

Reuters

El líder del campeonato de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, logró el domingo su cuarta victoria consecutiva después de que un fallo en la unidad de potencia obligó a su compañero de equipo en Mercedes y rival por el título, George Russell, a abandonar el Gran Premio de Canadá.

Russell, que partía desde la pole, había intercambiado el liderato con Antonelli en una emocionante batalla antes de detenerse al borde de la pista en la vuelta 30 de las 68 del Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Lewis Hamilton, de Ferrari, se hizo con el segundo puesto, a 10,7 segundos del italiano de 19 años que le sustituyó en Mercedes el año pasado, y abrazó a su madre tras su mejor resultado con Ferrari en un gran premio oficial.

Max Verstappen, de Red Bull, quedó tercero por poco y logró el primer podio de la temporada para su equipo.

Antonelli aumentó su ventaja sobre Russell de 18 a 43 puntos tras cinco Grandes Premios, todos ganados por Mercedes, y tres sprints disputados los sábados.

"Estuvo muy reñido y la (retirada) fue una pena para él, ya que habría sido una batalla muy emocionante. Pero nos lo quedamos. Otra victoria", dijo Antonelli, el primer italiano desde Alberto Ascari en 1952 en ganar cuatro carreras seguidas.

"Cuando me quedé solo, intenté gestionar bien los neumáticos, ya que empezaba a aparecer algo de granulado en el neumático delantero izquierdo".

Antonelli es el primer piloto en la historia de la F1 en conseguir sus cuatro primeras victorias consecutivas y su podio fue el número 300 de un piloto de Mercedes desde que regresaron a la Fórmula 1 como equipo oficial en 2010.

Charles Leclerc, de Ferrari, terminó cuarto como último piloto sin vueltas perdidas, con Isack Hadjar quinto para Red Bull y Franco Colapinto sumando importantes puntos con un sexto puesto para Alpine.

Liam Lawson fue séptimo con Racing Bulls, por delante de Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Williams) y Oliver Bearman (Haas).

Mercedes aventaja ahora a Ferrari en 72 puntos en la clasificación de constructores.