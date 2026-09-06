A pesar de abandonar, 'Checo' Pérez se muestra positivo tras su carrera

EFE

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que tuvo que retirarse del Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, al parecer por un problema hidráulico, declaró este domingo, en el Madring, que cree que pueden "estar contentos con cómo iba" su "carrera hasta el momento de abandonar".

Take a lap around Madring with @SChecoPerez and @Hinchtown before we go racing? pic.twitter.com/E7xCWoZGuP — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 13, 2026

"Nuestra carrera iba muy bien hasta que sufrimos un posible problema con el sistema de agua. Creo que ha sido uno de los mejores fines de semana que hemos tenido como equipo hasta ahora, llevando todo al límite", comentó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), tras la primera carrera de F1 de la historia disputada en la nueva pista semi-urbana de la capital de España.

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"Competimos con todos los coches a nuestro alrededor, manteniendo a (el japonés) Yuki (Tsunoda, de RB) detrás antes de parar en boxes; y luchando con los Williams durante toda la carrera, manteniéndonos a menos de un segundo de (el tailandés Alexander) Albon, así que podemos estar contentos con cómo iba nuestra carrera", declaró el mexicano, subcampeón mundial hace tres años -cuando pilotaba en Red Bull- y que cuenta seis victorias y 39 podios en la categoría reina.