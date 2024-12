Incertidumbre total con 'Checo' Pérez tras "un año frustrante y malo"

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), subcampeón del mundo de Fórmula Uno y octavo en este Mundial, que abandonó tras la primera vuelta en el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del año, declaró este domingo en el circuito de Yas Marina que no sabe "qué va a pasar", tras "un año frustrante y difícil" que está "aliviado de que haya concluido", que tiene "contrato con el equipo" y que han estado "hablando".



"No ha sido un gran año y queríamos un mejor resultado, pero al final, probablemente ha sido un resumen de toda la temporada", manifestó 'Checo', nacido hace 34 años en Guadalajara (Jalisco), con seis victorias y 39 podios en la Fórmula Uno; que ha sido muy cuestionado, sobre todo en el tramo final del curso.

'Checo' Pérez volvió a tener una clasificación para el olvido

"Fue muy desafortunado haber chocado con (el finlandés) Valtteri (Bottas, de Kick Sauber, que disputó su última carrera en la e), estaba girando en la sexta curva y me golpearon por detrás. Creo que él frenó demasiado tarde, pero me daba la impresión de que el auto ya estaba dañado antes de eso", comentó el bravo piloto tapatío, al que los infortunios han perseguido durante toda la temporada.



"Estaba subiendo una marcha y la caja de cambios estaba girando, así que creo que es posible que hubiese un problema de motor anterior. A partir de ahí ya no pude seguir", opinó el mexicano de Red Bull este domingo en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

"Hasta cierto punto estoy aliviado de que se haya acabado esta temporada. Ha sido un año muy frustrante y difíci. Estoy contento de que haya acabado todo; y ahora ya puedo mirar hacia adelante", afirmó 'Checo' este domingo en Yas Marina.



"Veremos a ver qué pasa estos próximos días; no sé qué va a pasar. Tengo contrato con el equipo y hemos estado hablando. Se trata de discutir lo que es mejor para todo el mundo; y avanzar", comentó el mexicano este domingo en Abu Dabi.