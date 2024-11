Manchester United, con sufrimiento, supera al Bodø/Glimt

Manchester United consiguió su segunda victoria al hilo en la Europa League, tras imponerse al Bodø/Glimt en la Jornada 5 del torneo.

Los ‘Red Devil’s arrancaron un gol de Alejandro Garnacho a los 50 segundos del silbatazo inicial, tras aprovechar un error defensivo.

Aunque esta acción presagiaba una goleada, los noruegos mostraron mucha calidad y vehemencia y al 19 consiguieron igualar con un disparo de fuera del área de Sondre Brunstad Fet.

Poco a poco el Manchester United se fue diluyendo y el Bodø/Glimt tomó fuerza y aprovechó el contragolpe para ponerse adelante por conducto de Philip Zinckernagel, quien dejó la marca con una descolgada de prácticamente media cancha.

A well worked goal finished by Rasmus Højlund to put Manchester United back in front at Old Trafford 💫 pic.twitter.com/gNkbhbcvhU