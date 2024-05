¿'Laterkusen'? el nuevo apodo del Bayer le gusta a Xabi Alonso

El español Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, comentó el nuevo mote que se está ganando su equipo, el 'Laterkusen', por haber salvado varios partidos en el tiempo añadido, y lo relacionó con la mentalidad de sus jugadores.

"¿'Laterkusen'? Está tomando fuerza, pero somos un equipo que tiene muchas cosas y la idea es ser constantes y estar unidos hasta el final. Lo que ha pasado estas semanas ha sido increíble, pero estamos en Europa. Puede suceder ante el Roma, pero no tiene por qué ser así. Es parte de nuestra mentalidad, eso seguro. Luchar hasta el final. Puedes jugar bien o mal, pero no perder la concentración porque los detalles marcan la diferencia", dijo en rueda de prensa.

El invicto Leverkusen se medirá este jueves por un hueco en la final de Liga Europa al Roma de Daniele De Rossi, el último equipo que logró batir al conjunto alemán en Europa, precisamente en las semifinales de la pasada edición.

🗣️"Nos hemos preparado bien para mañana. La AS Roma tiene un gran equipo con mucha calidad individual. Esperamos una semifinal dura. Tienen un gran nivel y mucha experiencia en Europa", @XabiAlonso .



🔜 #ASRB04 | #SomosBayer04

"Para nosotros estar aquí una piedra angular importante. Queríamos igualar nuestra temporada pasada porque el año pasado la derrota fue dolorosa. Este año hemos convertido el dolor en una virtud. El Roma ha cambiado mucho, esperamos un partido muy intenso y poder hacerlo mejor que la última vez", explicó.

"El dolor de la eliminación del año pasado no ha durado un poco y no ha desaparecido. El año pasado era una ocasión única y el desarrollo del equipo hasta aquel momento era bueno pero no pudimos pasar a la final. El hambre y la voluntad es lo que tenemos hoy. Tenemos lecciones positivas del año pasado", añadió al respecto.

"Es una segunda oportunidad. El año pasado nos faltó poco. El fútbol es así. Todo ha cambiado este año. Será una semifinal muy importante, con una atmósfera increíble. No será decisivo el partido de mañana", insistió.

Pese a tener el recuerdo de la eliminación, el técnico español desveló que no ha hablado con los jugadores de ello.

La Roma tiene un plan para terminar el invicto del Bayer Leverkusen

"No hemos hablado del año pasado. Es otra temporada, nosotros tenemos jugadores diferentes y ellos tienen un nuevo entrenador... El Roma ha cambiado muchísimo también. Es un partido enorme, pero no tiene nada que ver con el del año pasado", avisó.

Sobre el despido de Mourinho, dijo que "el año pasado fue genial" verle, pero "sabemos como funciona el futbol". "Mañana tenemos a De Rossi, un gran jugador que ha tenido ya un gran impacto. Tenemos un camino parecido como entrenadores", apuntó.

"De Rossi era un jugador muy intenso. Me acuerdo de muchos de nuestros enfrentamientos. Lo veo muy similar a mí en todo su camino. El impacto que está teniendo en estas semanas en el Roma me invita a pensar que tendrá un gran futuro en los banquillos", aseguró.

Además, negó haberse sentido aliviado por enfrentarse al Roma: "Ninguno tuvo un suspiro por enfrentarnos al Roma. Es un equipo con mucha calidad. Lo demostraron contra el Brighton, Feyenoord o Milan. Han hecho un gran recorrido hasta ahora".