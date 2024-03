¿México debe ir por José Mourinho? "Quiero dirigir a una selección"

Está claro que el problema de la Selección Mexicana no está en el entrenador, pero también que el proyecto actual no promete buenos resultados, ¿será momento de hacer un cambio rápido?

Bueno, José Mourinho está libre y dispuesto a escuchar ofertas de selecciones nacionales. Es claro que el Tri no está en su mejor momento, pero tiene su atractivo: es un país con mucho potencial, enorme pasión por el futbol y sobre todo que tiene asegurado su boleto al Mundial 2026 por ser país sede.

“Entrenar una selección es un objetivo para mí. Quizás justo antes del Mundial, de la Eurocopa o de la Copa América, de la Copa de África... podría, pero esperar dos años para eso, no lo sé. Mi objetivo es empezar en verano”, comentó Mourinho, quien se encuentra sin trabajo luego de que hace dos meses dejó a la Roma tras los malos resultados, a un año y medio de haber conseguido la Conference League.

José Mourinho: “Estoy preparado para empezar de nuevo. No necesito descansar ni pensar mucho más”.



“Me siento fuerte y bien, estoy realmente preparado, pero no quiero tomar la decisión equivocada”.



"Tengo que ser paciente. Mi objetivo es empezar de nuevo el próximo verano”. pic.twitter.com/XJ3fN4dZNZ — Sphera Sports (@SpheraSports) March 27, 2024

El portugués es uno de los entrenadores más conocidos a nivel mundial, pero no ha tenido la oportunidad de dirigir a un país. En ese sentido, el técnico de 61 años espera una buena propuesta y no tomar la primera opción que le caiga, por lo que habrá que presentarle un buen proyecto.

“Quizás algún día suceda. Me encanta trabajar y estoy listo, pero no quiero tomar una mala decisión, y no aceptaré cualquier cosa. Necesito ese sentimiento y que me regrese de nuevo esa pasión, entonces seré paciente porque estamos en marzo o abril, y es difícil”, comentó el exentrenador del Real Madrid en palabras para Fabrizio Romano.

¿Qué pasará si México tiene una Copa América desastrosa bajo el mando de Jaime Lozano? No faltará quien pida su cese, pues es más fácil buscar un cambio desde el banquillo que cambiar a toda una generación de jugadores. Si sucede, la opción de José Mourinho podría resultar inspiradora para los directivos.