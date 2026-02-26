La Europa League ya tiene definidos los octavos de final

Karla Villegas Gama

La Europa League celebró su sorteo de octavos de final en Nyon, Suiza y los cruces dejaron duelos de alto nivel.

Esta etapa la juegan ocho clubes que avanzaron directamente de la fase de liga y ocho más que consiguieron su boleto por medio de los playoffs.

Los partidos de ida se jugarán el 12 de marzo; mientras que las vueltas están pactadas para el 19 del mismo mes.

Freiburg vs Genk Roma vs Bologna Braga vs Ferencváros Porto vs Stuttgart Real Betis vs Panathinaikos Midtjylland vs Nottingham Forest Olympique de Lyon vs Celta de Vigo Aston Villa vs Lille