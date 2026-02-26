Publicación: viernes 27 de febrero de 2026

La Europa League ya tiene definidos los octavos de final

La competencia continental continúa su camino hacia Estambul.

La Europa League celebró su sorteo de octavos de final en Nyon, Suiza y los cruces dejaron duelos de alto nivel.

Esta etapa la juegan ocho clubes que avanzaron directamente de la fase de liga y ocho más que consiguieron su boleto por medio de los playoffs.

Los partidos de ida se jugarán el 12 de marzo; mientras que las vueltas están pactadas para el 19 del mismo mes.

  1. Freiburg vs Genk
  2. Roma vs Bologna
  3. Braga vs Ferencváros
  4. Porto vs Stuttgart
  5. Real Betis vs Panathinaikos
  6. Midtjylland vs Nottingham Forest
  7. Olympique de Lyon vs Celta de Vigo
  8. Aston Villa vs Lille

Los últimos invitados a los octavos de final de la Europa League

Estrella Roja 0-2 Lille
Clasifica Lille con global de 1-2
Viktoria Plzen 1-1 Panathinaikos
Clasifica Panathinaikos tras imponerse 4-3 en penales
Ferencváros 2-0 Ludogorets
Clasifica Ferencváros con global de 3-2
Stuttgart 0-1 Celtic
Clasifica Stuttgart con global de 4-2
Celta de Vigo 1-0 PAOK
Clasifica Celta de Vigo con global de 3-1
Genk 3-3 Dinamo Zagreb
Clasifica Genk con global de 6-4
Nottingham Forest 1-2 Fenerbahce
Clasifica Nottingham Forest con global de 4-2
Bologna 1-0 Brann
Clasifica Bologna con global e 2-0

