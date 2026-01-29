La Europa League ya tiene cruces definidos para los playoffs

Karla Villegas Gama

Quedaron definidos los playoffs de la Europa League, los duelos de ida se disputarán el 19 de febrero, mientras que los de vuelta se realizarán el 26 del mismo mes.

El sorteo para definir los cruces incluyó a 16 equipos, todos ellos finalizaron la fase de liga entre los lugares 9 y 24 y buscará su pase a los octavos de final.

Los partidos que se celebrarán son los siguientes:

Ludogorets vs Ferencváros, el ganador se medirá a Porto o Braga

Panathinaikos vs Viktoria Plzen, el vencedor irá contra Midtjylland o Real Betis

Dinamo Zagreb vs Genk, el ganador se verá con Freiburg o Roma

PAOK vs Celta de Vigo, el vencedor jugará contra Lyon o Aston Villa

Celtic vs Stuttgart, el vencedor irá contra Porto o Braga

Fenerbahce vs Nottingham Forest, el ganador se medirá a Midtjylland o Real Betis

Brann vs Bologna, el vencedor se verá con Freiburg o Roma

Lille vs Estrella Roja, el ganador jugará contra Lyon o Aston Villa