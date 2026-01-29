Publicación: viernes 30 de enero de 2026

Karla Villegas Gama

La Europa League ya tiene cruces definidos para los playoffs

El sorteo se realizó en Suiza y dejó partidos de alarido.

Quedaron definidos los playoffs de la Europa League, los duelos de ida se disputarán el 19 de febrero, mientras que los de vuelta se realizarán el 26 del mismo mes.

El sorteo para definir los cruces incluyó a 16 equipos, todos ellos finalizaron la fase de liga entre los lugares 9 y 24 y buscará su pase a los octavos de final.

Los partidos que se celebrarán son los siguientes:

  • Ludogorets vs Ferencváros, el ganador se medirá a Porto o Braga
  • Panathinaikos vs Viktoria Plzen, el vencedor irá contra Midtjylland o Real Betis
  • Dinamo Zagreb vs Genk, el ganador se verá con Freiburg o Roma
  • PAOK vs Celta de Vigo, el vencedor jugará contra Lyon o Aston Villa
  • Celtic vs Stuttgart, el vencedor irá contra Porto o Braga
  • Fenerbahce vs Nottingham Forest, el ganador se medirá a Midtjylland o Real Betis
  • Brann vs Bologna, el vencedor se verá con Freiburg o Roma
  • Lille vs Estrella Roja, el ganador jugará contra Lyon o Aston Villa

Cierre de locura en la Europa League

Celtic 4-2 Utrecht | Celtic jugará los playoffs; Utrecht quedó eliminado.
Stuttgart 3-2 Young Boys | Stuttgart jugará los playoffs; Young Boys quedó eliminado.
Porto 3-1 Rangers | Porto clasificó a octavos de final; Rangers quedó eliminado.
Lyon 4-2 PAOK | Lyon clasificó a octavos de final; PAOK jugará los playoffs.
Estrella Roja 1-1 Celta de Vigo | Estrella Roja y Celta de Vigo jugarán los playoffs.
Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb | Midtjylland clasificó a octavos de final; Dinamo Zagreb jugará los playoffs.
Go Ahead Eagles 0-0 Braga | Go Ahead Eagles quedó eliminado; Braga clasificó a octavos de final.
Nottingham Forest 4-0 Ferencváros | Nottingham Forest y Ferencváros jugarán los playoffs.
Real Betis 2-1 Feyenoord | Real Betis clasificó a octavos de final; Feyenoord quedó eliminado.
Ludogorets 1-0 Nice | Ludogorets jugará los playoffs; Nice quedó eliminado.
Maccabi Tel-Aviv 0-3 Bologna | Maccabi Tel-Aviv quedó eliminado; Bologna jugará los playoffs.
Lille 1-0 Freiburg | Lille jugará los playoffs; Freiburg clasificó a octavos de final.
Sturm Graz 1-0 Brann | Sturm Graz quedó eliminado; Brann jugará los playoffs.
Aston Villa 3-2 RB Salzburg | Aston Villa clasificó a octavos de final; RB Salzburg quedó eliminado.
Panathinaikos 1-1 Roma | Panathinaikos jugará los playoffs; Roma clasificó a octavos de final.
Basel 0-1 Viktoria Plzen | Basel quedó eliminado; Viktoria Plzen jugará los playoffs.
FCSB 1-1 Fenerbahce | FCSB quedó eliminado; Fenerbahce jugará los playoffs.
Genk 2-1 Malmö | Genk jugará los playoffs; Malmö quedó eliminado.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS