La Champions es el premio para el ganador de la Europa League

Bilbao recibirá la segunda final de Europa League entre equipos ingleses y levantar la copa tiene como premio un pasaje a la Champions, un torneo al que ninguno de los finalistas clasificó por méritos propios tras una temporada decepcionante, pero que a pesar de todo, está a un triunfo de distancia.

Tottenham tiene la posibilidad de borrar el rastro del peor curso de los últimos años en liga y de paso terminar con una sequía de 17 años sin títulos con una victoria luego de un paso regular por el certamen, es ahora o nunca para el conjunto londinense que no levanta un trofeo europeo desde 1984.

Manchester United que inició la Europa League dentro de los favoritos, mantiene su condición al estar en la final y se presentará en Bilbao con una racha de 14 partidos sin conocer la derrota, expondrá el invicto en el torneo y a pesar de una campaña de pesadilla en el torneo local, tiene la Liga de Campeones a su alcance.

Ambos clubes quedaron en la parte baja de la Premier League y tuvieron una campaña para el olvido, sin embargo, todo puede cambiar tras 90 minutos y el boleto al mejor torneo a nivel de clubes está en el aire.