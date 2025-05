El Manchester United ya perdió una final de Europa League

El Manchester United tiene frente a sí la posibilidad de sanar una de las heridas más recientes sufridas en una competencia de nivel internacional.

La final que disputará ante el Tottenham Hotspur en el Estadio de San Mamés llega en un momento donde los Red Devils están urgidos de ganarla, por la historia del club, porque necesitan maquillar una temporada de resultados lamentables y porque no quieren revivir el dolor sufrido hace apenas unos años atrás.

Esta será la tercera final que el United juegue en el marco de la Europa League donde, hasta ahora, presume un palmarés de un título ganado y uno perdido.

En la temporada 2016-2017, el cuadro rojo llegó al partido por el título que se disputó en Estocolmo Suecia y donde terminó por vencer en el tiempo regular al Ajax de Holanda que había tenido que esperar 24 años para volver a pelear por el título de esta competición.

Pero la gloria quedó ennegrecida cuatro años después cuando el United repitió al llegar a la final, disputada en Polonia y donde enfrentó al Villarreal de Unai Emery en uno de los partidos más cerrados que se recuerden en la Europa League.

Ambos equipos firmaron el empate en tiempo regular, por lo que el campeón se tuvo que elegir en una inolvidable tanda de penales que contó con 22 ejecuciones.

If you do one thing today, make sure you watch this. pic.twitter.com/V7uCjISGmb