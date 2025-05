El Manchester United va por el título para salvar su temporada

EFE

Bruno Fernandes, jugador del Manchester United, subrayó la trascendencia de ganar la Liga Europa en la final que les va a enfrentar al Tottenham Hotspur en Bilbao porque le "daría un montón de cosas" a su club.



"Jugar la 'Champions', más dinero para el club, más jugadores que querrían venir al United... Lo importante ahora es centrarnos en esta gran final contra un equipo que conocemos bien, pero en una competición muy diferente a la Premier", destacó el portugués en su comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa de San Mamés.

Fernandes añadió que "todos los trofeos son importantes" para un "club enorme" como el United que "siempre quiere estar lo más arriba en todas las competiciones".



"No siempre es posible ganar todos los títulos, pero lo que sí queremos es tener siempre la posibilidad de ganarlos. Nuestro objetivo era estar en la final de Bilbao y ahora tenemos una gran oportunidad", incidió.



El centrocampista, por último, esbozó una sonrisa cuando se le comentó la posibilidad de repetir los dos goles que le marcó al Athletic hace tres semanas en San Mamés en la ida de la semifinal que acabó con triunfo del United por 0-3.

"Era un contexto muy diferente. Jugamos contra un rival que no había encajado muchos goles y marcarle tres aquí no fue muy común. Fue uno de los mejores ambientes en los que he jugado, pero mañana por fortuna vamos a tener a más gente del United para ayudarnos y poner todo para ganar esta final", concluyó