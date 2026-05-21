Publicación: miércoles 27 de mayo de 2026

Redacción FOX Deportes

Emiliano Buendía se llevó el premio al mejor gol de la temporada en la Europa League

Buendía derrotó a Youri Tielemans y a Miguel Rodríguez en la votación final

El gol de Emiliano Buendía en la final de la Europa League entre Aston Villa y Freiburg fue elegido como el mejor de esta temporada en la Europa League. El argentino fue el MVP del partido luego de marcar y asistir y su obra de arte quedará para el recuerdo.

Emiliano Buendía, el gran orquestador del título del Aston Villa

El jugador argnetino dio un partido inolvidable y se marchó con 3 disparos al arco y un promedio de efectividad de pases superior al 75 por ciento
El jugador argnetino dio un partido inolvidable y se marchó con 3 disparos al arco y un promedio de efectividad de pases superior al 75 por ciento
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Aston Villa se coronó a nivel europeo y levantó su primer título tras una larga espera de 44 años, la victoria tuvo un protagonista inesperado, Buendía, quien marcó el 2-0 con un disparo desde fuera del área que colgó del ángulo al 45+3.

El ‘10’ tuvo una destacada actuación y de sus pies nació el 3-0 que marcó Morgan Rogers para sentenciar a Freiburg.

Buendía terminó la temporada en la Europa League con cuatro tantos y un reconocimiento por el más especial que quedará grabado en la historia de los ‘Villanos’.

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