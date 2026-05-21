Emiliano Buendía se llevó el premio al mejor gol de la temporada en la Europa League

Redacción FOX Deportes

El gol de Emiliano Buendía en la final de la Europa League entre Aston Villa y Freiburg fue elegido como el mejor de esta temporada en la Europa League. El argentino fue el MVP del partido luego de marcar y asistir y su obra de arte quedará para el recuerdo. Emiliano Buendía, el gran orquestador del título del Aston Villa

Aston Villa se coronó a nivel europeo y levantó su primer título tras una larga espera de 44 años, la victoria tuvo un protagonista inesperado, Buendía, quien marcó el 2-0 con un disparo desde fuera del área que colgó del ángulo al 45+3.

El ‘10’ tuvo una destacada actuación y de sus pies nació el 3-0 que marcó Morgan Rogers para sentenciar a Freiburg.

Buendía terminó la temporada en la Europa League con cuatro tantos y un reconocimiento por el más especial que quedará grabado en la historia de los ‘Villanos’.