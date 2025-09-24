El Betis rescata un empate dramático con sabor muy dulce

Héctor Cantú

El Real Betis ha vendido de atrás para lograr un sufrido empate en los últimos minutos del partido ante el Nottingham Forest en su debut en la Europa League bajo su nuevo formato.

El equipo veridiblanco logró sacar la casta por su posición de local para sumar un punto que sabe a gloria por las condiciones en las que se dio el partido y porque, el equipo inglés, le puso las cosas muy complicadas sobre el terreno de juego.

Los españoles lograron adelantarse en el tanteador con la anotación conseguida por CedricBakambú apenas a los 15 minutos de iniciado el encuentro.

Pero el gusto duró muy poco y golpe moral clave con el empate terminó por darle un respiro a los ingleses que en cinco minutos encontraron los dos goles que los puso en el mapa de la victoria.

Ambas anotaciones fueron cortesía de Igor Jesús quien ha logrado marcar el doblete más rápido del Nottingham Forest para un mismo jugador en un partido oficial auspiciado por la UEFA.

El primero, con un remate poderoso de pierna izquierda y el segundo con un cabezazo que silenció al Benito Villamarín.

Para el complemento los cambios lograron poner de nuevo al Betis en el mapa y ante algunas aproximaciones peligrosas, llegó el ansiado gol esperado.

La gran figura en la delantera, el brasileño Antony, volvió a vestirse de héroe para darle su primera unidad a un equipo bético que quiere volver a ser un referente en las competiciones que dispute.