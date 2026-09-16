El Benfica propina un duro golpe y conquista San Siro

Héctor Cantú

El Milan arrancó con el pie izquierdo su participación en la Europa League después de caer en casa ante Benfica por 2-0.

No fue la mejor noche para el conjunto 'Rossonero' que, aunque dominó la posesión de la pelota, no supo capitalizar las oportunidades que generó durante los 90 minutos.

La primera gran aproximación del Benfica llegó por conducto de John Durán, con un remate de pierna izquierda que salió desviado por el costado derecho de la porterí, una aproximación de lo que estaba por llegar en la conquista de San Siro.

Dodi Lukebakio fue el encargado de abrir el marcador para las ‘Águilas’ a los 16 minutos, con un disparo de pierna izquierda desde fuera del área.

El Milan intentó por todos los medios encontrar el tanto del empate. Lo buscaron Goncalo Ramos, Omari Hutchinson y De Winter. Sin embargo, no hubo efectividad a la hora de intentar perforar la puerta rival.

A los 53 minutos llegó el segundo tanto de los visitantes. Jakub Kaminski encontró las redes con un potente disparo de derecha para sentenciar el encuentro.

Jakub Kamiński doubles AC Milan's woes to put Benfica two goals up at the San Siro ?



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El 2-0 se convirtió en una pesada losa para Milan, que perdió intensidad ofensiva y claridad para generar oportunidades que le permitieran recortar la desventaja.

Milan sumó así su tercer partido consecutivo sin victoria, después de empatar en la Serie A ante Juventus y Lazio.