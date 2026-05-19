Aston Villa intentará ser campeón de Europa después de 44 años

Oscar Sandoval

Unai Emery despertó al ‘Gigante Dormido’ y renovó la ilusión de Aston Villa que enfrenta a Freiburg en la final de la Europa League. El equipo inglés buscará levantar el título en Turquía para convertirse en campeón europeo tras 44 años.

Freiburg debuta en una final continental con el sueño de conquistar el segundo torneo en importancia para la UEFA porque además, la victoria le reserva un lugar en la próxima edición de la Champions League y por donde se le vea tiene motivos para salir inspirado al terreno de juego.

La temporada del equipo alemán en la Europa League ha sido buena, acumuló siete partidos sin perder en las primeras jornadas y se levantó de dos caídas consecutivas para llegar a la cita en Estambul registrando nueve victorias, dos empates y tres derrotas.

El favorito es Aston Villa que cuenta con la mejor ofensiva del torneo, 28 anotaciones en 14 compromisos y un promedio de dos por partido son su carta de presentación y a la defensiva tiene otro punto fuerte luego de recibir ocho goles.

Los ‘Villanos’ buscan el tercer título continental de su historia luego de conquistar la Liga de Campeones en 1982 y la Supercopa de ese mismo año. 44 años desde entonces, la espera ha sido larga y es por eso que no debe dejar pasar la oportunidad.