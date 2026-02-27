Álvaro Fidalgo podría jugar en la Europa League

EFE

El hispanomexicano Álvaro Fidalgo, único refuerzo del Betis en el mercado invernal, se estrena en una convocatoria del chileno Manuel Pellegrini para la Liga Europa, con la visita de este jueves al Panathinaikos, en la ida de los octavos de final, como relevo del argentino Giovani Lo Celso, no inscrito para esta nueva fase del torneo por lesión.



El centrocampista asturiano, que también tiene la nacionalidad mexicana, podría debutar con el equipo bético en la competición continental en este primer asalto en el Estadio Olímpico de Atenas, después de haberse convertido, desde su fichaje al América mexicano, en un fijo en los onces del técnico chileno con cinco titularidades seguidas y un gol anotado.

Pellegrini facilitó a primera hora de la tarde de este martes una lista de veinticuatro jugadores para el desplazamiento a la capital griega, en la que repiten los mismos citados para el último partido de LaLiga perdido en Getafe (2-0), entre los que se mantiene el extremo canterano Pablo García, quien finalmente fue el descartado en el choque contra los madrileños.



Aparte del argentino Lo Celso, quien no fue inscrito para este último tramo de la Liga Europa por la "lesión miotendinosa próximal de grado moderado del recto anterior" del muslo derecho sufrida a principios de febrero ante el PAOK, siguen de baja otros dos centrocampistas, Isco Alarcón y el marroquí Sofyan Amrabat, también en proceso de recuperación de sus dolencias.

La expedición del conjunto verdiblanco viajará temprano este miércoles a Atenas, adonde llevará a cabo su último entrenamiento en el escenario del partido después de la conferencia de prensa oficial que ofrecerán Pellegrini y uno de los capitanes del Betis, el carrilero diestro Aitor Ruibal.



La convocatoria del Betis la integran los porteros Valles, Pau López y Adrián; los defensas Bellerín, Ángel Ortiz, Ruibal, Bartra, Llorente, Natan, Valentín Gómez, Junior Firpo y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas Altimira, Deossa, Marc Roca, Fornals, Fidalgo, Riquelme, Abde y Antony; y los delanteros Chimy Ávila, Bakambu, Cucho Hernández y Pablo García.