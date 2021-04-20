EUROCOPA

Italia, Turquía, Gales y Suiza buscan llevarse el Grupo A de la Eurocopa

Publicado el

Por Karla Villegas

El torneo arranca el 11 de junio


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