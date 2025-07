España no tuvo piedad de Portugal en la Eurocopa

La Selección Española arrancó su participación en la Eurocopa 2025 con el pie derecho, tras derrotar 5-0 a Portugal en el estadio Wankdorf, de Berna, Suiza.

La ‘Roja’ fue avasalladora, con un 75% de posesión de balón, 87% de pases acertados y nueve disparos a puerta.

El primer tanto llegó al minuto 2, por conducto de Esther González, quien les ganó la espalda a las defensoras para batir a Inês Pereira.

Goal for Spain in the 2nd minute! ⚡️🇪🇸 Esther González scores! 👏 pic.twitter.com/KV4K3O62RV

Era apenas el inicio del festival de goles. Al 7’ apareció Vicky López tras empujar un centro raso de Mariona Caldentey.

Portugal intentó contrarrestar el embate español, pero le fue imposible. En cambio, Alexia Putellas dio cátedra de calidad al 41’. La capitana bajó el esférico dentro del área con el pecho, recortó a una defensa y disparó de zurda para el 3-0.

Antes del descanso, González consiguió su doblete, luego de que un disparo de Clàudia Pina se estrellara en el larguero y el rebote le quedara a modo a la ‘9’ para conseguir el cuarto de España.

Alexia Putellas scores her first goal of UEFA Women's EURO 2025! ⭐️ 🇪🇸 3-0 🇵🇹 pic.twitter.com/boXMrlJlXj

En el complemento la ‘Roja’ bajó las revoluciones y se concentró en mantener el control del esférico ante unas lusas que intentaban evitar una goleada mayor.

Al 81’ el público ovacionó la entrada de Aitana Bonmatí, quien estuvo en duda para jugar tras sufrir una meningitis viral.

En el tiempo de compensación, Cristina Martin-Prieto cabeceó un centro de Salma Paralluelo para sellar el triunfo de las españolas.

Con este resultado la ‘Roja’ se proclama líder del Grupo B, con tres unidades, y mejor diferencia de goles que Italia, que derrotó a Bélgica.

Back-to-back reigning Ballon d'Or winner Aitana Bonmatí subs on for Spain in her first match since recovering from Meningitis ❤️🇪🇸 pic.twitter.com/wTWKVq1yMB