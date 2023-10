España dominó a Noruega de principio a fin aún con Erling Haaland en el campo

El seleccionador español, Luis de la Fuente, resaltó que el triunfo de España este domingo en Oslo contra Noruega (0-1), que sella el pase a la Eurocopa, es una de las mejores actuaciones en su etapa como seleccionador en un encuentro dominado por completo por su equipo.



"Es uno de los partidos que estamos más satisfechos en líneas generales. Ha sido un partido muy completo. Hemos dado sensación de dominio de principio a fin, el equipo ha demostrado una gran madurez. Hoy he estado con mas tranquilidad de lo que suelo, hemos manejado los tiempos del partido con una lectura perfecta", dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

De la Fuente dijo estar "muy contento" y "feliz" por haber sacado el billete a la Eurocopa a dos jornadas del final y enfatizó que el equipo "ha crecido de una manera excepcional, da una sensación de equipo unido, cohesionado, de futuro, que es lo que mas nos ilusiona".



"Hemos trabajado muchísimo para estar así, nos lo merecemos", afirmó el seleccionador español, quien cree que asegurar el pase a la Eurocopa le viene "bien" a todo el fútbol español "para que pensemos más en el fútbol", en alusión a la crisis vivida en las últimas semanas en la Federación Española.



El trabajo de todo el equipo para frenar a Erling Haaland, la estrella noruega, fue "excepcional, sobre todo de los centrales, que son de "total y absoluta garantía".

Gavi, el 'niño' que llevó a España a la Eurocopa

El seleccionador no quiso "sacar pecho" y elogió a su grupo de trabajo, que se lo hace todo "más" fácil.



"Era nuestra obligación, nuestra responsabilidad, algo habrá cuando se ha conseguido de esa manera, pero esto del fútbol te pone un día arriba y otro abajo. Estoy muy feliz, pero en otros momentos mas duros también estaba sereno para transmitir tranquilidad a mi grupo", dijo el técnico.



Aunque admite que corrigió algunos aspectos tras la derrota en Glasgow, aseguró que no se ha salido mucho "del guión" y que el mensaje enviado a los jugadores ha sido siempre "en la misma línea", aunque todavía hay margen de mejora.



"Nosotros siempre miramos hacia adelante, tenemos una muy buena base, un equipo con mucho presente y con mucho futuro. No es momento de compararnos con lo que tengan otros, la competición te pone y te quita del lugar en donde estás", afirmó un De la Fuente "tremendamente optimista".



De la Fuente elogió a su equipo pese a las bajas y reivindicó su conocimiento de la "materia prima" y del fútbol españolm en alusión a la decena de jugadores que ha hecho debutar.



De Gavi dijo que es "un jugador fantástico, un chico extraordinario, a mí me gusta mucho todo, incluso aquello que tiene que aprender a dominar, con nosotros lo tiene controlado. Es un chico que siempre aporta".



Sobre el polémico gol anulado por el VAR a Morata en la primera parte, señaló que el árbitro les dijo que había sido por fuera de juego de Ansu Fati.