Estados Unidos logra la mayor goleada en la era de Mauricio Pochettino

La Selección de los Estados Unidos ha sumados sus tres primeros puntos en la Copa de Oro luego de golear por 5-0 a Trinidad y Tobago en su debut.

Ha sido un partido redondo para el equipo de las Barras y las Estrellas que ha logrado su mayor goleada bajo la mano de Mauricio Pochettino.

Los reflectores se posaron en el delantero Malik Tillman, quien abrió el marcador a los 16 minutos y terminó consiguiendo un do blete con el tanto logrado a cuatro minutos de terminar la primera mitad.

Los dos goles terminaron por encausar la victoria para el equipo norteamericano que tomó mucho más forma con el tercer tanto del partido conseguido por Patrick Agyemang.

En la segunda mitad la tesitura del partido no cambió. El equipo local volvió a ser dueño y señor de las acciones del encuentro que terminó definiendo en los últimos 10 minutos para lograr la goleada más abultada en la era de Mauricio Pochettino.

Brendan Aaronson y Haj Wright, dos minutos después, pusieron cifras definitivas para convertir a Estados Unidos en el equipo a vencer en esta Copa Oro, luego del paupérrimo papel mostrado por la Selección Mexicana.

