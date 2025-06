'El Piojo' Herrera y Costa Rica apenas pudieron con Suriname

Héctor Cantú

La primera gran sorpresa de la Copa Oro ha llegado, cortesía de Suriname, equipo que tuvo contr las cuerdas a Costa Rica y que esutvo a dos minutos de arrebatarle puntos.

Una de las selecciones de la CONCACAF con peor posición en la clasificación FIFA, terminó por conseguir uno de los resultados más importantes de su carrera luego de venir de atrás y dejar enterrado al equipo del mexicano Miguel Herrera,

Manfred Ugalde converts it from the spot to double Costa Rica's lead! 🇨🇷🎯 pic.twitter.com/ARvlQ5vXEz — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2025

Los Ticos habían logrado dos goles de ventaja en los primeros 20 minutos. Primero con el tanto de Alonso Martínez y cinco minutos después con el penal bien convertido por conducto de Manfred Ugalde.

Pero la historia terminaría por cambiar de manera radical. Suriname encontró las redes en la figura de Gyrano Kerk, con una anotación que fue un auténtico tanque de oxígeno y que dotó de positivo al equipo caribeño.

After trailing 2-0, Suriname now leads 3-2 after the PK! 🇸🇷🎯 pic.twitter.com/pysTXZEhnf — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2025

En el segundo tiempo Richonelle Margaret y Shaquelle Pinas desde el manchón penal, terminaron por darle la vuelta al tanteador ante la mirada atónita del estratega mexicano.

Los Ticos no se quedarían de brazos cruzados y a base de una consistencia de ataques, logró venir de atrás y encontrar el tanto del empate a 15 minutos del final en una serie de rebotes dentro del área.

Costa Rica draws level! 🇨🇷



Back and forth we go as Josimar Alcócer scores to make it 3-3 👏 pic.twitter.com/zvV4jOznua — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2025

La desesperación desde el banquillo animaba al equipo a ser mucho más poderosoen los contragolpes y asi llegó el tanto de la victoria en la última jugada del partido

Manfred Ugalde marcó desde el manchón penal para sellar una victoria apurada que tuvo tintes de terminar en desgracia para Costa Rica.