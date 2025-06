Copa Oro, cuándo inicia, quiénes juegan y todo lo que hay que saber

Karla Villegas Gama

La CONCACAF celebrará la edición #18 de la Copa Oro en Estados Unidos y Canadá; será la primera ocasión que la nación de la ‘Hoja de Maple’ sea coanfitrión del evento.

México se presenta como campeón defensor, tras haberse impuesto 1-0 a Panamá en 2023. El Tri es el cuadro con más títulos, con un total de 9.

¿Cuándo se juega?

El torneo arranca el 14 de junio, cuando México se mida a República Dominicana en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Los cuartos de final se disputarán el 28 y 29 de junio; las semifinales están pactadas para el 2 de julio y la final será el 6 de julio.

¿Cuáles son las sedes?

En total, se utilizarán 14 estadios para el torneo: 13 en Estados Unidos y 1 en Canadá.

Allegiant Stadium, Paradise, Nevada

AT&T Stadium, Arlington Texas

BC Place, Vancouver, British Columbia

Dignity Health Sports Park, Carson, California

Energizer Park, St. Louis, Missouri

Levi's Stadium, Santa Clara, California

NRG Stadium, Houston, Texas

PayPal Park, San Jose, California

Q2 Stadium, Austin, Texas

Shell Energy Stadium, Houston, Texas

Snapdragon Stadium, San Diego, California

SoFi Stadium, Inglewood, California

State Farm Stadium, Glendale, Arizona

U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota

Aquí se jugará la Copa Oro 2025

¿Qué equipos participan?

En total, serán 16 selecciones las que disputen el campeonato, 15 de CONCACAF y 1 de AFC, invitado al torneo:

El Salvador, ganador del Grupo A de la Nations League B, decimocuarta aparición

Curazao, ganador del Grupo B de la Nations League B, tercera aparición

Haití, ganador del Grupo C de la Nations League B, décima aparición

República Dominicana, ganador del Grupo D de la Nations League B, primera aparición

Estados Unidos, Final Four de la Nations League A, decimoctava aparición

Canadá, Final Four de la Nations League A, decimoséptima aparición

México, Final Four de la Nations League A, decimoctava aparición

Panamá, Final Four de la Nations League A, doceava aparición

Arabia Saudita, invitado, primera aparición

Costa Rica, ganador del play-off, decimoséptima aparición

Guadalupe, ganador del play-off, sexta aparición

Guatemala, ganador del play-off, decimotercera aparición

Honduras, ganador del play-off, decimoséptima aparición

Jamaica, ganador del play-off, decimotercera aparición

Surinam, ganador del play-off, segunda aparición

Trinidad y Tobago, ganador del play-off, decimotercera aparición

¿Cuál ha sido la mejor camiseta de México en la Copa Oro?

¿Cómo se conformaron los grupos?

Se realizó el sorteo el 10 de abril de 2025, en Miami, Florida. Los 16 participantes se dividieron en 8 bombos: 1) Campeón defensor y las 3 selecciones mejor clasificadas de CONCACAF; 2) y 3) los ocho equipos subsecuentes mejor rankeados y 4) Los tres peor clasificados y el invitado de AFC. Los bombos 5 a 8 fueron utilizados para determinar las posiciones en las que se colocarían en cada sector.

Los grupos son los siguientes:



A: México, Costa Rica, Surinam y República Dominicana

B: Canadá, Honduras, El Salvador y Curazao

C: Panamá, Jamaica, Guatemala y Guadalupe

D: Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago y Arabia Saudita

Partidos importantes



México vs República Dominicana, 14 de junio

Estados Unidos vs Trinidad y Tobago, 15 de junio

Canadá vs Honduras, 17 de junio

Suriname vs México, 18 de junio

Arabia Saudita vs Estados Unidos, 19 de junio

México vs Costa Rica, 22 de junio