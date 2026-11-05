Hiram Marín

Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 al vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo, conquistando de esta forma su cuarto título continental.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 52 mediante un disparo raso de Ramón Sosa tras asistencia de cabeza de Jhon Arias, en un duelo cerrado que se definió tras el descanso.

NÃO PODERIA SER DIFERENTE! DE PALESTRA A PALMEIRAS, SUPERAMOS DÚVIDAS, ROMPEMOS LIMITES E TRANSFORMAMOS GLÓRIA EM PADRÃO. NO MESMO PALCO DO TRI, A #LIBERTADORES É ALVIVERDE PELA QUARTA VEZ NA HISTÓRIA! ??



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El partido estuvo marcado por la fricción y las tarjetas amarillas, con nueve amonestados en total, cuatro en Palmeiras y cinco en Estudiantes.

En la portería, Carlos Miguel respondió en momentos clave para sostener la ventaja mínima del conjunto brasileño ante el empuje del cuadro platense en el segundo tiempo.

????? ¡LA CUARTA! @Palmeiras, campeón de la CONMEBOL Libertadores 2026, otra vez dueño de la Gloria Eterna pic.twitter.com/ovZe7SnnXQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2026

Del otro lado, el legendario arquero charrúa Fernando Muslera mantuvo con vida a Estudiantes hasta el tiempo agregado con intervenciones oportunas frente a los contragolpes del ahora campeón sudamericano.

Con esta corona, Palmeiras asegura su boleto a la Copa Intercontinental 2026 y enfrentará a Toluca en el Derbi de las Américas el miércoles 9 de diciembre en Doha, Catar.