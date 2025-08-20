La FIFA condena la violencia en el futbol sudamericano

EFE

El italiano Gianni Infantino, presidente de la FIFA, publicó este jueves un mensaje en sus redes sociales en el que condena "enérgicamente" la "impactante violencia" que llevó a la cancelación del partido entre Independiente y la Universidad de Chile, el miércoles en Buenos Aires.



"Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La violencia no tiene cabida en el fútbol", apuntó. Violencia golpea a la Copa Sudamericana y lleva a cancelar partido

El partido fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1. El motivo fue la violencia que se produjo en las gradas del Estadio Libertadores de América, de la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.



Ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente que han dejado, según los últimos datos ofrecidos por el club chileno este jueves, un balance de 19 heridos, uno de ellos con riesgo vital, y 97 ciudadanos de esa nacionalidad detenidos en Buenos Aires.

Infantino añadió en su mensaje que los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de este deporte "deben poder hacerlo sin miedo".



"Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos", finalizó.