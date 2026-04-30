Hugo Rodallega, del éxtasis a la bronca en Copa Libertadores

Héctor Cantú

El delantero colombiano, Hugo Rodallega, terminó por demás molesto y desilusionado, luego del empate que rescató el Corinthians ante Santa Fe en el tiempo agregado del partido.

Con 40 años, ‘Rodagol’ marcó su primer tanto de la campaña y adelantó al cuadro cafetero en el tanteador en uno de los estadios más complicados del futbol sudamericano.

🔝❤️ ¡La calidad para definir de Hugo Rodallega en el gol de @SantaFe! pic.twitter.com/mWJ0wKAzWd — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 7, 2026

Su anotación fue una gran definición ante la salida del arquero para convertirse, por un momento, en el gran héroe de la causa santafecina.

Sin embargo, al minuto 92, Gustavo Henrique logró el gol del empate que borró la sonrisa a Rodallega a sus compañeros.

“Tengo mucha bronca y mucho enojo. Se nos escapan tres puntos importantes. Siento dolor, rabia y tristeza”, detalló el exjugador de la Liga MX.

No se si es mejor el remate o la atajada 😮‍💨🔥@SantaFe 🔛 @Corinthians pic.twitter.com/lSiJYE5Oyl — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 7, 2026

El empate le quita la oportunidad a Santa Fe de sumar su primera victoria en el certamen. El punto los envía a la tercera posición de su sector, mientras que el Corinthians rescató el invicto para mantenerse como líder del grupo E.



Tras el pitido final, se formó una pelea en el área de Corinthians, los jugadores y miembros de los banquillos se fueron a los golpes, pero el incidente no pasó a mayores.