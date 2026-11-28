Redacción FOX Deportes

El portero uruguayo Fernando Muslera anunció su retiro del futbol profesional tras la derrota 1-0 de Estudiantes de La Plata ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores.

El guardameta de 40 años confirmó la decisión en el Estadio Centenario de Montevideo, escenario donde había debutado como profesional en 2004. Aunque lamentó el resultado adverso, expresó su satisfacción por competir hasta el último día y agradeció a sus compañeros y a la dirigencia encabezada por Sebastián Verón.

Fernando Muslera, eterna leyenda uruguaya. ?? pic.twitter.com/Qtb6TPM7vL — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) November 28, 2026

El adiós del portero cerró su etapa en Estudiantes de La Plata, club al que llegó como agente libre en junio de 2025 para sumar títulos locales. Con el conjunto platense levantó el Torneo Clausura 2025, el Trofeo de Campeones 2025 y la Supercopa Argentina antes de disputar la definición continental. En la Copa Libertadores 2026 fue titular y figura en los penales de semifinales ante Flamengo para llevar al plantel a Montevideo.

Su decisión puso fin a un recorrido que comenzó en Montevideo Wanderers y Nacional de Uruguay antes de dar el salto a Europa con Lazio en 2007. Con el equipo italiano ganó la Copa Italia y la Supercopa de Italia en 2009 y luego pasó a Galatasaray en 2011. En Turquía permaneció hasta 2025, conquistando varios campeonatos de la Süper Lig y convirtiéndose en el extranjero con más partidos en esa liga.

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Fernando Muslera declaró tras la final de la Libertadores en el Centenario, que significó su último partido como profesional.



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A nivel de selecciones, el anuncio también cerró el capítulo de un histórico de Uruguay desde su estreno en octubre de 2009 y campeón de la Copa América 2011. Disputó Mundiales con la Celeste, incluida la edición de 2026, y acumuló 137 partidos internacionales en su carrera. Así cerró el telón en su tierra natal un futbolista que marcó época tanto en clubes como en el combinado charrúa.