Escándalo en la Copa Libertadores; acusan a Cerro Porteño de achicar la cancha

Héctor Cantú

Un nuevo escándalo ha enmarcado la tercera ronda de la Copa Libertadores, donde Cerro Porteño recibió al equipo brasileño Palmeiras.

Fue el estratega del Palmeiras, Abel Ferreira, quien acusó directamente a su rival de achicar el terreno de juego, un hecho que deberá ser investigado por la Conmebol.

Empate por 1 a 1 no estádio Nueva Olla, em Assunção, pela Conmebol Libertadores. Nosso próximo desafio será em casa, contra o Santos, no sábado (2).#CCPxPAL #FimDeJogoSEP pic.twitter.com/lwzn1NtShr — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 30, 2026

“Nunca había visto algo así en mi vida. Tengo muchos años en el futbol y nunca me había paso algo así, pero eso se lo tienen que preguntar a la Conmebol”, detalló en conferencia de prensa.

Diferentes imágenes que circulan en redes sociales dan cuenta de que el equipo local habría redimensionado el terreno de juego.

Palmeiras, bicampeón en Brasil

Sin embargo, fue Ariel Holan, el entrenador del equipo paraguayo, el que aseguró que a pesar de esta situación, no se ha incurrido en ninguna falta al reglamento, pues la cancha cumplía con las medidas oficiales estipuladas por Conmebol que es de 100 metros de largo por 64 de ancho.

Palmeiras quedó en descontento con el resultado, luego de que el equipo local empatara el partido con un autogol de Carlos Miguel dos Santos a 18 minutos del final.