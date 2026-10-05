La Copa del Rey levanta el telón con la primera ronda

Oscar Sandoval

La Copa del Rey 2026/27 levanta el telón con el enfrentamiento entre Cuarte, de la quinta división y Girona. Un total de 112 equipos de siete categorías comenzarán la pelea por el título en una primera ronda que contará con 56 eliminatorias y cuatro grandes ausencias: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad.

Real Sociedad iniciará la defensa del título después de conquistar la edición anterior ante Atlético de Madrid en una final que se decidió en la tanda de penales. Ambos clubes están exentos de disputar las primeras rondas y comenzarán su participación en los dieciseisavos de final.

Barcelona y Real Madrid también aparecerán después y partirán entre los principales candidatos al título. El conjunto blanco buscará recuperar una corona que no conquista desde 2023, mientras que los azulgrana intentarán abrirse camino hacia una nueva final.

La primera ronda tendrá 56 eliminatorias a partido único y abrirá la puerta a las grandes sorpresas de la Copa del Rey. Los clubes de categorías inferiores comenzarán su camino con la ilusión de avanzar y enfrentarse a los gigantes del futbol español porque en este torneo la diferencia de categorías no siempre decide el resultado y cada temporada ofrece la oportunidad de escribir una historia inesperada.