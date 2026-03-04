Giuliano Simeone asegura que no hay favoritos en la Copa del Rey

EFE

Giuliano Simeone, extremo del Atlético de Madrid, advirtió este jueves que "en una final no hay favoritos y menos en la Copa del Rey", en la que su equipo se enfrenta a la Real Sociedad por el título en el duelo de este sábado en La Cartuja, en Sevilla.

"Estamos muy centrados en esta final. Estamos muy concentrados, con mucha ilusión, pero sabemos que cualquier final nunca es fácil. No hay favoritos en una final, menos en la Copa del Rey. Tenemos que estar concentrados en nosotros. A ver cómo podemos hacerle daño al rival".

Giuliano encara la final con "mucha ilusión, desde ese niño que por primera vez se puso la camiseta del Atlético de Madrid, con muchas ganas y mucha motivación por jugar una final con el equipo de sus sueños"

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La última final de Copa del Rey del Atlético de Madrid, en 2013, la vio desde Argentina, con su hermano Gianluca. "Siempre nos poníamos todos los partidos del Atlético de Madrid y siempre nos acordamos de muchos partidos que vemos y que habíamos visto cuando éramos chiquitos", dijo.

Sobre la Real Sociedad, su rival para este compromiso, aseguró:

"Es un grandísimo equipo, hicieron muchos méritos para estar en esta final de Copa, son un equipo que tienen grandes jugadores en muchas líneas del campo, futbolistas que hacen la diferencia, con este nuevo entrenador están haciendo las cosas muy bien, donde hacen mucho daño a cualquier rival y lo vimos en muchos partidos que jugaron tanto en La Liga como en Copa. Nos pondrán las cosas muy difíciles".

Es una final especial para Antoine Griezmann. "Es un grandísimo jugador, es leyenda del Atlético de Madrid, no tiene nada que demostrar, es un jugador increíble, de máximo nivel, así que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Es un gran líder dentro de la cancha", aseguró.