Diego Simeone sufrió, pero disfrutó el camino de Atlético a la final de la Copa del Rey

Redacción FOX Deportes

Diego Pablo Simeone aseguró tras la clasificación de Atlético de Madrid para la final de la Copa del Rey, pese a perder 3-0 contra Barcelona, que el conjunto rojiblanco está "destinado a sufrir", algo que convierte en "fantástico" su camino al éxito.

"Somos el Atlético, estamos destinados a sufrir, a llegar límite siempre. No sé qué nos dará, pero el camino es fantástico", señaló el preparador argentino desde la sala de prensa, antes de comentar que el pase a la final no cambia la temporada, sino que sólo es "un paso hacia lo que" quieren.

Simeone admitió que Barcelona fue "superior", al igual que su equipo lo fue en el partido de la ida y opinó que el Atlético fue "mejor" en el global de la eliminatoria porque supo "aprovechar" el encuentro que dominó.

Simeone señaló que la afición "necesitaba una final" y comentó que "para competir en los mejores lugares tienes que competir de esta manera" y este logro "va a servir mucho para lo que viene".