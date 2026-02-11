La Real Sociedad se acerca a la final de la Copa del Rey

Héctor Cantú

La Real Sociedad ha dado un paso certero con rumbo a la final de la Copa del Rey luego de derrotar en el juego de ida de las semifinales por 1-0 al Athletic Club.

De nueva cuenta, el equipo de Ernesto Valverde volvió a quedar lejos de una versión que le permitiera salir con la mano en alto, por lo que ahora, tendrá que viajar a San Sebastián para lograr la hazaña de revertir el marcador.

En la primera mitad, los de casa fueron los que tomaron la iniciativa, pero poca lucidez ofensiva les dejó sin la posibilidad de marcar y cambiar la historia final del encuentro.

Para el complemento, el equipo bilbaíno se fue desinflando con la presión del reloj y la falta de contundencia, escenario que aprovechó la Real Sociedad para encajar el tanto que marcó la diferencia.

Fue al minuto 66 cuando apareció Beñat Turrientes para aprovechar un error en la salida del Athletic para asestarle un duro golpe del cual ya no se repondrían.

Así, los blanquiazules comandados por Pellegrino Matarazzo sumaron un partido más a su racha invicta para dejarla en 9 de manera consecutiva.

Para la vuelta en San Sebastián, al equipo local le bastará una victoria o empate por cualquier marcador para avanzar a la final, mientras que el Athletic Club necesitará ganar por diferencia de dos o más goles para avanzar directamente al partido por el título.