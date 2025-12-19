Lille y Toulouse avanzaron en la Copa de Francia

Redacción FOX Deportes

Lille, cuarto clasificado de la Ligue 1, sufrió lo indecible para sellar su pase a los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, tras imponerse este sábado por un ajustado 0-1 al modesto Saint-Maur Lusitanos, conjunto de la cuarta categoría del fútbol francés.

De hecho, los de Bruno Genesio, que compiten este curso en la Europa League, tuvieron que esperar a falta de 10 minutos para la conclusión del tiempo reglamentario para doblegar al Lusitanos, que demostró el porqué de su condición de equipo menos goleado de su categoría.

El noruego Marius Broholm, que entró en el terreno de juego tres minutos antes en sustitución de Ethan Mbappé, anotó a los 80 minutos el definitivo 1-0 al rematar a las redes un balón servido por el islandés Hakon Haraldson.

Igualmente sufrida fue la clasificación del Toulouse, octavo de la Ligue 1, que se impuso por 1-2 al Lyon La Duchere, equipo de la quinta categoría del fútbol galo, con los goles del brasileño Emerson y el noruego Aron Donnum en la segunda mitad.

Quien no dejó ninguna duda fue el Lorient, duodécimo clasificado de la Primera División, que liderado por el senegalés Bamba Dieng, autor de un triplete, goleo por 0-7 al Le Gosier, equipo de categoría regional, en un duelo en el que los "merlus" ya ganaban por 0-5 al descanso.

Una ronda en la que también estará el Metz, el colista de la Ligue 1, que se impuso por 0-3 al Biesheim, equipo de la cuarta categoría, con un doblete del maliense Boubacar Traoré.