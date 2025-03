Tigres inicia la era de Pizarro con un empate a domicilio

La historia de Guido Pizarro, nuevo entrenador de Tigres, inició de manera positiva luego de que el equipo de la Sultana del Norte lograra un emapte ane Cincinnati FC 1-1 en el juego de ida de los octavos de final.

Aunque el escenario inició en contra de Tigres luego del gol tempranero de Pavel Bucha a los tres minutos, el equipo mexicano logró reponerse del golpe y terminó por sacar el empate.

Pavel Bucha strikes just three minutes in 💥 FC Cincinnati takes the lead against Tigres! ⚽ pic.twitter.com/FUWDbKD3bJ