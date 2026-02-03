Seattle Sounders, el equipo que terminó con la hegemonía de la Liga MX

Héctor Cantú

La Máquina de Cruz Azul arrancará su camino en la defensa por el título de la Concacaf Champions Cup en la que será la edición 61 de este torneo.

Los 26 clubes restantes, intentarán terminar con el reinado de Cruz Azul, que es, hasta hoy, el máximo ganador en la historia de este certamen.

Entre los equipos señalados para levantar el título se encuentran él Toluca y el Inter Miami, vigentes campeones de las ligas domésticas y en los Estados Unidos. A ellos se unen otros poderosos como América, Monterrey, LAFC, Liga Deportiva Aljuelense y Seattle Sounders, el último club no mexicano en coronarse.

Fue justamente el combinado verde el encargado de terminar con una larga racha de dominio del futbol mexicano en la Concacaf Champions Cup que duró 16 ediciones y que abarcó de 2006- 2022.

Las actividades comenzarán con el duelo entre Forge y Tigres, para después dar paso al enfrentamiento entre Olimpia y el América.