Olimpia, un equipo que suele complicar demasiado al América

Héctor Cantú

Las Águilas del América se presentarán en la nueva edición de la CONCACAF Champions Cup enfrentando a un viejo conocido que le ha ‘regalado’ algunas tardes amargas.

El Olimpia de Honduras, no ha sido un cheque al portador. Por el contrario, en dos ocasiones de cuatro enfrentamientos, le ha sacado los tres puntos en disputa y en una oportunidad lo hizo en condición de visitante.

Curiosamente, aquel resultado se dio en el último enfrentamiento entre ambos equipos en la Champions League de la Concacaf en un lejano 2021, año en el que el mundo intentaba recuperar la normalidad luego de la pandemia por Covid.

En aquella ocasión, y ante un Estadio Azteca vacío, los visitantes se quedaron con los tres puntos gracias a al anotación de Jerry Bengston, luego de un preciso disparo de pierna izquierda.

De aquel América de figuras de la talla de Guillermo Ochoa, Álvaro Fidalgo, Federico Viñas y otros futbolistas de renombre, no queda nadie.

Ahora, el equipo emplumado en pleno proceso de renovación de plantilla, intentará repetir la victoria del 2021, también a domicilio, para ir encaminándose a la ronda siguiente de eliminación directa.

Los Leones hondureños intentarán sacar ventaja de su localía y con ello pondrán a prueba su etiqueta de líder invicto en el torneo doméstico, donde ocupa la primera posición con 10 puntos sumados en 4 jornadas.