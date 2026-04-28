Los jugadores de Nashville que son un peligro para Tigres

Héctor Cantú

El equipo de Tigres busca dar un golpe importante en su sueño por llegar a la gran final de la Concacaf Champions Cup, cuando se mida en la antesala al partido por el título a Nashville SC.

El equipo de la MLS es un auténtico trabuco, plagado de jugadores referentes en la liga de futbol más importante de los Estados Unidos.

Es el caso de Cristian Espinoza, el referente en la mediacancha del equipo amarillo. El argentino está convertido en el mejor tercer pasador de la liga y en el segundo jugador con mejores registros a la defensiva en la MLS.

Aunque su labor es más de creador de juego, también tiene un gran olfato goleador que puede definir partidos. Hasta el momento acumula 4 goles en la presente campaña.

En la delantera, Nashville tiene presencia en dos jugadores fundamentales: Sam Surridge y Hany Mukthar. El primero promedia un gol por partido en la presente campaña, mientras que el segundo recientemente alcanzó los 150 goles con el combinado amarillo.

En la defensa, también hay solidez defensiva en la humanidad de Jeison Palacios, un titular indiscutible en los 7 partidos que se han jugado hasta el momento en la temporada.

El internacional colombiano supera en los registros más importantes el promedio que ofrece la liga de los Estados Unidos hasta el momento, con recuperación de pelotas, dribles y salvadas en cada partido.

Nashville es, hasta el momento, el mejor equipo en la temporada de la MLS e intentará validar esa condición ante Tigres, una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano.