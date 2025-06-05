Listo el calendario de la CONCACAF Champions Cup

Redacción FOX Deportes

La CONCACAF Champions Cup 2026 ya tiene definidos los cruces para los clubes mexicanos, que entrarán en acción desde la Primera Ronda de febrero de 2026.

Pumas UNAM se enfrentará a San Diego FC (Estados Unidos) en una serie de ida y vuelta donde jugará el mexicano Hirving “Chucky” Lozano en territorio mexicano, con partido de ida el 3 de febrero y vuelta el 10 de febrero.

2026 Concacaf Champions Cup Round One and Round of 16 Schedule Released 🗓️✅https://t.co/J5B7dgK3O2 🔗 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 12, 2025

Cruz Azul abrirá su participación contra Vancouver Whitecaps con su serie programada entre 11 y 12 de febrero. Monterrey visitará a CSD Xelajú MC (Guatemala) en sus encuentros del 4 y 11 de febrero.

América medirá fuerzas con Club Olimpia Deportivo (Honduras) con duelos el 3 y 11 de febrero, mientras Tigres se verá las caras con Forge FC (Canadá) entre el 3 y 10 de febrero.



Estas series de ida y vuelta definirán qué clubes avanzan a la siguiente fase. Los ganadores de estos enfrentamientos avanzarán a Octavos de Final, donde se unirán a los cinco equipos —como Toluca— que recibieron bye directo a esa etapa.

🇲🇽 Pumas vs San Diego FC 🇺🇸



An unprecedented matchup in the 2026 Champions Cup 🔥 pic.twitter.com/16RDL9gkEb — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025

Además de Toluca, que avanzó directo a Octavos de Final por ser el campeón de Liga MX con más puntos acumulados y que esperará al ganador de Pumas vs. San Diego FC, otros cuatro clubes también recibieron bye a esa ronda en la CONCACAF Champions Cup 2026.

Los equipos que entran directamente en los Octavos son: Inter Miami como campeón de la MLS Cup, Seattle Sounders por ganar la Leagues Cup, LD Alajuelense como campeón de la Central American Cup, y Mount Pleasant FA como campeón de la Caribbean Cup.

Estos cinco clubes evitarán la Primera Ronda y comenzarán su participación en marzo, junto con Toluca.

Más adelante, los Cuartos de Final se jugarán en abril, las Semifinales entre abril y mayo, y la Gran Final está agendada para el 30 de mayo de 2026, en un solo partido para coronar al campeón de la región.