La inadmisible falla del LAFC que pudo liquidar al Toluca bicampeón

Héctor Cantú

El LAFC tuvo en sus manos la posibilidad de enfilarse a la final de la Concacaf Liga de Campeones en los primeros minutos del partido de vuelta de las semifinales ante Toluca.

Era un gol que, si bien no era definitivo, complicaba el andar del actual bicampeón del futbol mexicano en el torneo internacional.

Tillman blasts it over the bar 😳 pic.twitter.com/FUO3DibyO9 — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 7, 2026

No se habían superado los 10 minutos de tiempo corrido, cuando Thimothy Tillman se convirtió en el gran villano del equipo de la MLS al fallar, frente a un arco libre, su disparo.

This Toluca TIFO in Nemesio Díez 🔥 pic.twitter.com/8L9FI3loLT — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 7, 2026

El intento salió muy desviado por encima del larguero en una jugada inadmisible para un delantero que defiende los colores de uno de los clubes más importantes del futbol de los Estados Unidos.

La anotación hubiera puesto el 3-1 en el global y obligado a Toluca a hacer dos goles para emparejar el tanteador y enviar el partido a tiempo suplementario.