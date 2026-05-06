Publicación: jueves 7 de mayo de 2026

Héctor Cantú

La inadmisible falla del LAFC que pudo liquidar al Toluca bicampeón

El mandamás de la Liga MX estuvo cerca de quedar contra las cuerdas

El LAFC tuvo en sus manos la posibilidad de enfilarse a la final de la Concacaf Liga de Campeones en los primeros minutos del partido de vuelta de las semifinales ante Toluca.

Era un gol que, si bien no era definitivo, complicaba el andar del actual bicampeón del futbol mexicano en el torneo internacional.

No se habían superado los 10 minutos de tiempo corrido, cuando Thimothy Tillman se convirtió en el gran villano del equipo de la MLS al fallar, frente a un arco libre, su disparo.

El intento salió muy desviado por encima del larguero en una jugada inadmisible para un delantero que defiende los colores de uno de los clubes más importantes del futbol de los Estados Unidos.

La anotación hubiera puesto el 3-1 en el global y obligado a Toluca a hacer dos goles para emparejar el tanteador y enviar el partido a tiempo suplementario.

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