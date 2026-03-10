Inter Miami sale vivo de Nashville y decidirá todo en casa

Héctor Cantú

El Inter Miami de Lionel Messi sigue soñando con conquistar la Concacaf Champions Cup y ha dado un paso importantísimo para lograrlo luego de empatar sin goles ante Nashville SC.

Se esperaba un partido cerrado en territorio amarillo y fue lo que sucedió entre dos equipos que han sido protagonistas en la MLS en los últimos años.

St. Clair, el arquero del Inter Miami, se ha convertido en una de las piezas clave para que el equipo de la Florida se fuera sin anotaciones en este cotejo.

Leo Messi no tuvo el mejor de sus partidos a pesar de haber tenido opciones de gol en la segunda mitad. Germán Berterame tampoco anduvo fino a la hora de la definición, sobre todo con un disparo que pasó cerca del palo izquierdo.

Este resultado deja abierta la elimniatoria, la cual se definirá con el Inter Miami como local en el Chase Stadium la próxima semana.

Una victoria por cualquier marcador, enviará al equipo de Las Garzas a las semifinales del torneo donde quedan vivos equipos de la Liga MX, MLS y de la Liga de Costarica.