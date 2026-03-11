Golpazo al tricampeón de la Liga MX; ahora tendrá que remontar

Héctor Cantú

El tricampeón del futbol mexicano ha quedado en una posición comprometida en su camino a la final de la luego de caer por 3-2 ante San Diego FC en el juego de ida de los cuartos de final.

El equipo más nuevo de la MLS ha dado un golpe sobre la mesa luego de dominar, por completo, al equipo más constante del futbol mexicano en los últimos años y dejarlo, muy cerca de la eliminación.

David Vazquez finds the leveler for @sandiegofc ⚖️ pic.twitter.com/LeFZgA4MJN — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 12, 2026

Ni siquiera la expulsión tempranera de Marcus Ingvartsen permitió que el equipo mexiquense pudiera sacar un mejor resultado aprovechando la mayoría de elementos sobre el terreno de juego y una ventaja ene el tanteador que parecía inalcanzable.

Jesús Gallardo fue el encargado de abrir el telón desde e manchón penal, sin embargo, ni con la ventaja en la pizarra y tampoco con la mayoría numérica sobre la cancha, el equipo de la Liga MX pudo salir con la victoria en el bolsillo.

Los reflectores se centraron en David Vazquez, quien se despachó con un doblete que permitió al equipo de casa darle la vuelta al marcador justo cuando el panorama lucía más oscuro.

Siete minutos después apareció Anders Dreyer para encontrar las redes y decretar el 3-1 final que obligará al equipo escarlata a buscar la voltereta en El Infierno.

What a start to the second half for @sandiegofc as they take the lead over Toluca ‼️ pic.twitter.com/SC9Ei7izGL — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 12, 2026

Alexis Vega entró en los minutos finales al terreo de juego en su proceso de vuelta al ritmo de competencia que, tanto el Toluca como la Selección Mexicana buscan en él para el futuro inmediato.

La polémica del partido llegó en los minutos finales, cuando un defensor de San Diego, de manera clara y deliberada, cometió mano dentro del área, acción que tuvo que ser revisada para validar el penal y la expulsión para el defensivo Naby Duah.

Helinho fue el encargado de ejecutar de manera perfecta la pena máxima para dejar la tarea para Toluca mucho más asequilbe de cara al partido de vuelta

Para el partido de decisivo de la eliminatoria, Toluca está obligado a ganar por diferencia de un gole para forzar a la definición en etapas suplementarias. A San Diego le bastará un empate o victoria por cualquier marcador en terreno mexicano, para lograr su boleto a la ronda siguiente.