En CONCACAF, América presentará su mejor versión: André Jardine

EFE

El brasileño André Jardine, entrenador del América, afirmó este lunes que la confianza que tiene su equipo los conducirá a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Vamos a jugar el partido más importante de este semestre, sabemos que es un momento decisivo, pero llegamos con un alto nivel de confianza. Verán a un América muy competitivo y capaz de colocarse entre los cuatro mejores de la Concacaf", dijo.

América recibirá al Nashville este martes en el Estadio Azteca una semana después de haber empatado sin goles en territorio estadounidense.

🎙️ Rodolfo Cota y André Jardine en conferencia de prensa, previo a nuestro partido de Cuartos de Final - Vuelta en Concacaf Champions Cup, contra Nashville SC.



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"En el primer partido sufrimos muy poco. Salimos contentos con el planteamiento que nos permitió mantener nuestra portería en cero, hicimos un partido defensivamente impecable porque teníamos varias bajas. Ahora será diferente, porque verán a un América más eficiente", subrayó.

"Tenemos que concentrarnos en atacar bien. Contamos con una gran solidez defensiva, pero debemos ser más contundentes, sabemos que tenemos mayor oportunidad al jugar en nuestra casa. Eso nos da confianza para saber que vamos a ser superiores en intensidad algo que como consecuencia nos llevará al triunfo", concluyó.

De vuelta en casa, donde late nuestra historia. 🏟️💙💛

Gracias por acompañarnos en este reencuentro.

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Jardine reconoció que América ha quedado por debajo de las expectativas en el Torneo Clausura mexicano y en algunos partidos de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

"No podemos esconder que en la Liga hemos tenido malas actuaciones, tenemos menos puntos de los que nos gustaría, pero tampoco es un desastre ya que estamos peleando por la clasificación. Este torneo ha sido difícil, pero la capacidad de este equipo para mejorar está probada", apuntó.

En el torneo Clausura mexicano, América ocupa el séptimo puesto.