El 'escuadrón' de la MLS que busca 'aniquilar' a los gigantes de la Liga MX

Héctor Cantú

Si la rivalidad entre la Liga MX y la MLS levanta pasiones con cada enfrentamiento, los cruces que habrá en la Concacacf Champions Cup, la engrosarán aún más.

La liga de los Estados Unidos tiene un escuadrón importante que intentará dar cuenta de tres de los equipos más fuertes de la Liga MX.

El primero en ver actividad será el Philadelphia Union, equipo que se medirá a las Águilas del América que atraviesan momentos de incertidumbre.

Esta será la tercera ocasión que ambos clubes se vean las caras con un balance negativo para el representativo de los Estados Unidos que acumula dos derrotas en los cotejos anteriores.

Otro de los clubes que conforman este bastión es San Diego FC que intentará hacerle daño al actual tricampeón del futbol mexicano.

El equipo californiano ya sabe lo que significa enfrentarse a clubes de la Liga MX. En el pasado se midió a Pumas en dos ocasiones, Mazatlán, Pachuca y Tigres. Su balance es de tres derrotas y dos victorias ante los mexicanos.

El tercer equipo que buscará dejar en el camino a otro representante del futbol mexicano será Cincinnati, el cual buscará avanzar a los cuartos de final a costa de Tigres.

Los de azul y naranja también tienen pasado ante los felinos, equipo al que enfrentará en tercera ocasión. Nunca antes ha podido imponerse con un saldo de una derrota y un empate, por lo que esta eliminatoria representa la oportunidad de oro para colgarse la medalla.

La MLS ha recortado distancias con la Liga MX y ha llegado el momento de demostrarlo sobre el terreno de juego.