Los penales son 100 por ciento suerte: Emiliano 'Dibu' Martínez

El arquero de la selección argentina, Emiliano Martínez, afirmó que, pese a ser un especialista en las tandas de penales, atajarlos "es cien por cien" cuestión de "suerte".

"Para mí, son suerte, cien por cien suerte. Puedes estudiar mucho, entrenarlos, pero luego hasta no me acuerdo de lo que he estudiado y me tiro al lado contrario. Hay que estar en el momento. Yo trato de concentrarme y mirar la pelota y no tanto al jugador; y que sea lo que Dios quiera", afirmó en la conferencia de prensa previa a la final de la Copa América contra Colombia.

'Dibu' Martínez, protagonista hace tres años de la semifinal ante Colombia, cuando detuvo los lanzamientos de Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona, aseguró que ha ganado 6 o 7 en su carrera y nunca se queda el pasado, ni "con rencor". "Trato de ganarlas y no me quedo con el pasado", señaló.

Ahora se siente "un arquero más completo". "En el arco de la selección, necesitas más experiencia. Me siento más completo. Somos un gran grupo de arqueros y ellos me ayudan cada día a mejorar", dijo.

La gran noche de Emiliano 'Dibu' Martínez

"Tenemos que jugar nuestro partido. Sabemos cuáles son nuestras armas; tenemos un pie muy bueno que sabemos que cuando lo usamos bien siempre tenemos un plus. En una final, hay mucha tensión y el que menos tensión tenga, probablemente ganará", afirmó al hablar de la final contra Colombia.

Emiliano Martínez aseguró, asimismo, que esta final le hace más ilusión incluso que la ganada hace tres años, porque entonces no hubo aficionados en las gradas, por la pandemia de la covid.

"Es mi cuarta final y nunca lo hubiese imaginado. Me costó muchísimo más de lo que esperaba, pero no cambiaría nada, soy el arquero que soy gracias a eso. Tengo la ilusión como la primera. Ahora, tengo a 12 personas en la grada que me dan un plus y a mi nena que me da más fuerzas que nada", agregó.