Argentina respalda a Enzo Fernández ante las críticas de Francia

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villaruel, defendió este miércoles al futbolista Enzo Fernández tras la polémica sobre los cánticos racistas y homófobos vertidos contra la selección de Francia, durante la celebración por el título de la Copa América, y tachó al país europeo de "colonialista" e "hipócrita" por mostrar su indignación.

"Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!", declaró la política de La Libertad Avanza (ultraderecha) en su perfil de la red social X.



La también presidenta del Senado expuso, además, que el país suramericano es "soberano y libre", y que, a diferencia de Francia, nunca tuvo colonias ni ciudadanos de segunda y tampoco impuso su forma de vida a nadie.

"Tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo", añadió la ultraliberal.



Las palabras de Villarruel chocan con la petición expresada esta mañana por el subsecretario de Deportes, Julio Garro, quien en una entrevista radial consideró que la Albiceleste debería pedir disculpas.



La controversia gira en torno a un directo en el perfil de Instagram del centrocampista del Chelsea, en el que se escucha una canción entonada por varios miembros del combinado nacional burlándose de los orígenes africanos de muchos de los futbolistas franceses, con el delantero Kylian Mbappé a la cabeza, al que también llamaron "puto" (palabra despectiva para "homosexual").



Ante la magnitud adquirida por el video, el exjugador de River Plate pidió disculpas por una actitud para la que "no hay absolutamente ninguna excusa".

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad", agregó.



Así mismo, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentará una denuncia por "injurias de carácter racial y discriminatorio", tras quejarse ante la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el vídeo en el que los futbolistas argentinos se mofan de los franceses.



La rivalidad entre Francia y Argentina nació en el Mundial de Rusia 2018, cuando los europeos eliminaron a la Albiceleste por 4-3, en parte por el juego de Mbappé.



La final del Mundial de Qatar 2022, disputada el 18 de diciembre de 2022, entre Argentina y Francia, fue definida en penaltis a favor de los sudamericanos