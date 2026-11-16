Redacción FOX Deportes

Con la obligación de remontar el 3-2 de la ida en Kingston y lograr su primer triunfo al mando de la Selección Mexicana tras cinco juegos sin ganar, Rafael Márquez asumió la exigencia previa a la vuelta de los Cuartos de Final de la de la CONCACAF Nations League en Monterrey.

“Desde el partido uno hay presión, estoy consciente, he tenido la fortuna de jugar siempre bajo presión y ahora como entrenador, mañana (hoy) es obligartorio ganar y la presión es la de siempre”.

¡Oportunidad única frente a una gran afición como la de Monterrey! ??



Inconcidicionales, aquí están las #VocesTricolor previo a nuestro partido de vuelta ante Jamaica, cortesía de @ScribeMexico. ??️#SomosRegios.



*Publicidad para México* pic.twitter.com/mCOHaBdCEx — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 17, 2026

Sobre el descalabro en el partido de ida, Márquez aseguro que Jamaica no fue superior y la derrota se debió mucho más a errores de México que a aciertos de los caribeños.“No creo que Jamaica nos haya pasado por encima, fue un error nuestro, desde el saque de portería, no se diga el tiro de esquina y el gol en contra; son errores fáciles de identificar y corregirlos”.

La reacción mexicana con goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones llegó gracias a los relevos en la segunda mitad, por lo que Márquez elogió los ingresos de Santiago Sandoval, Alexis Vega y Jesús Corona.

¡Estamos en tierras regiomontanas! ???



Monterrey es nuestro destino para la Vuelta de los 4tos de Final de Nations League contra Jamaica. ?



¡A darle porque #SomosMéxico y #SomosRegios! ? pic.twitter.com/Pzq6q1FbpA — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2026

“Cambiaron el partido, el ritmo, los cambios entraron muy bien, con buena actitud, para revolucionar, bajo las necesidades que teníamos; tanto Alexis y ‘Tecate’ lo hicieron bien. Sandoval es un jugador que me gusta mucho”.

De cara a su primer duelo oficial en casa este martes en el Estadio BBVA, el estratega aseguró que el equipo está “a un clic” de evitar goles en contra y apeló al respaldo de la afición regiomontana para sellar el pase al ‘Final Four:’ “Tenemos la oportunidad única. Es el primer partido oficial de la Selección que se juega acá, esperamos el apoyo de la gente para darle una alegría y ojalá que el resultado lo refleje”.