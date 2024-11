Reinaldo Rueda, avergonzado de la afición: "disculpas a Aguirre y a todo el pueblo mexicano"

El entrenador de Honduras, Reinaldo Rueda, dijo tras el triunfo por 2-0 ante México, en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, que "hay que saber asimilar este resultado".

"Ese es el desafío, saber asimilar este resultado, capitalizar ese gran esfuerzo y esos tres puntos, esos dos goles, que tengamos el control mental y el equilibrio para asimilarlo, fue un partido muy difícil", subrayó Rueda en rueda de prensa en el Estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Agregó que "la selección mexicana es un equipo muy competitivo" y que el triunfo ante el Tri, que dirige Javier Aguirre, debe servir "para seguir creyendo en los jugadores de Honduras, a los que hay que rodearlos, hay que quererlos, hay que apoyarlos (..) y seguirles exigiendo porque pueden dar más y ese es el compromiso".

Rueda comenzó sus declaraciones a la prensa "con tristeza por todo lo que pasó al final", cuando Aguirre fue golpeado con una lata lanzada por un fanático desde las gradas del estadio.

Javier Aguirre fue agredido al terminar el encuentro

"Eso no puede volver a suceder, ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni en ningún estadio del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al profe, me hubieron podido golpear a mí, él me fue a saludar en ese momento", subrayó.

Además, pidió disculpas "a toda la delegación de México, a todo el pueblo mexicano, al profesor Aguirre" por el incidente y recalcó que "eso no puede suceder y menos en nuestra sociedad".

El héroe de Honduras fue Luis Palma, jugador del Celtic, de Escocia, quien anotó los dos goles contra México.

Llorando, Palma dedicó los goles y el triunfo de Honduras a su abuela, recién fallecida, de quien dijo que "representó mucho" en su vida y la mostró a los aficionados en una fotografía impresa en una camiseta blanca.