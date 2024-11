Descalabrado, Javier Aguirre manda fuerza al pueblo hondureño

Literalmente, le reventaron una lata en la cabeza y lo descalabraron. Las imágenes de Javier Aguirre con el rostro ensangrentado manchan la victoria de Honduras sobre México en la Liga de Naciones.

Aun así, el técnico de la Selección Mexicana mandó un mensaje de solidaridad hacia el pueblo hondureño y minimizó la agresión que sufrió en el Estadio Morazán, la cual indignó a propios y extraños.

Al final del partido donde el Tri perdió 2-0 y acabó el invicto de Javier Aguirre, el entrenador del Tri fue alcanzado por una lata que le lanzaron desde las tribunas. El impacto le provocó una escandalosa herida en la cabeza. Las imágenes le han dado la vuelta al mundo y la Selección Mexicana ya le exigió a la CONCACAF que tome las medidas necesarias respecto.

“Primero que todo, los hondureños están sufriendo, están perdiendo sus casas y sus trabajos por la tormenta. Un saludo solidario para Honduras que está sufriendo por la tormenta tropical Sara”, dijo el ‘Vasco’ apenas iniciando la conferencia de prensa posterior al encuentro de ida por los cuartos de final.

Javier Aguirre fue agredido al terminar el encuentro

“Es futbol. El partido fue limpio, fue aguerrido, merecieron ganar ellos, no me queda más que felicitarlos, No sé de quejarme, es futbol, un partido más, insisto, hay que reponernos”, agregó Aguirre, quien sabe que para volver a la pelea, su equipo debe ganar 2-0 en el Estadio Nemesio Diez para empatar o a partir de tres goles para clasificar antes de los penales.

Ya sobre el partido, el entrenador asumió la culpabilidad de la derrota, más allá de que fue “un poquito raro, un mal despeje (del portero Guillermo Ochoa)”, lo que provocó el primer gol: "No soy de señalar a nadie, el principal responsable de la derrota soy yo”.

Lamentable lo sucedido en San Pedro Sula. Triste partido de México e indignante lo de la afición catracha.