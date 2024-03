Por este pequeño detalle, Estados Unidos es mejor que México

Cero títulos en tres oportunidades. Ese es el balance de la Selección Mexicana la Nations League luego de haber sido exhibido, de nueva cuenta, por el combinado de los Estados Unidos.

No hay mucho que el equipo mexicano pueda hacer ante un equipo que ha vuelto a demostrar que es, mejor en la cancha. No hay posibilidad de competir con una selección que en su cuadro titular, presentó a once futbolistas que militan en el futbol europeo.

Así lo aceptó el estratega mexicano Jaime Lozano, quien confirmó que Estados Unidos fue mucho mejor que el cuadro mexicano en todo el partido, y aunque hubo momentos en los que México logró cerrar la brecha, fue demasiado tarde, ya cuando el partido estaba totalmente encaminado al 2-0 final.

“Fueron mejores en todo, en calidad, presión, opciones de gol. No hay mucho que decir, son justos ganadores, hay que aprender y darle la vuelta”, aceptó el estratega de la Selección Mexicana.

Los rostros del Tri luego del 'baño' recibido por Estados Unidos

Al ser cuestionado sobre cuál es el secreto para que el equipo de las Barras y las Estrellas tenga una paternidad sobre la Selección Mexicana, Lozano concluyó que es la cantidad de jugadores que juegan en Europa, algo que ya no sucede del todo en el equipo mexicano.

“Jugar en Europa te da otros contexto y la posibilidad de otra competencia a nivel internacional. Hay que formar mejor en nuestro país y vender a edades tempranas a Europa. Eso hace la diferencia, la cantidad de jugadores que tienen en Europa, por la competencia de cada fin de semana y creo que debemos apuntar a eso, la internacionalización de los jugadores a edades tempranas y poder competir al nivel que lo están haciendo ellos”, detalló Lozano en conferencia de prensa luego de haber perdido la final por 2-0.

Tras caer en la final de la Nations League, el equipo mexicano alcanzó su peor marca histórica contra los Estados Unidos al sumar siete partidos consecutivos sin victoria.